«Шинник» не удержал победный счет против «Сочи»

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-28T17:43:02+03:00

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После поражения в Томске ярославцы очень хотели показать себя дома с лучшей стороны, для чего нужна была победа. Однако первый тайм у нашей команды получился невзрачным, из-за чего Побегалову пришлось принять экстренные меры в виде двух замен на 35-й минуте. Правда, до гола в ворота Яшина, которому накануне исполнилось 37 лет, за эти 35 минут не дошло, но сразу после замен наш вратарь блеснул мастерством, отразив опасный удар из-за пределов штрафной. Второй тайм начался у «Шинника» в другом ключе. Опасные прорывы к чужой штрафной шли один за другим. Особенно активен был Самойлов, регулярно по левой бровке ускользавший от защиты. Жаль, что завершать это нацеленным пасом партнеру не получалось. Зато на другом фланге отлично получился прорыв Гелояна, который в «один в ноль» разобрался с чужим кипером. И как часто бывает, удержать перевес оказалось сложнее, чем забить. Заработанный гостями, не без ошибки арбитра, угловой у ворот Яшина испортил вчерашнему имениннику настроение после удара с близкого расстояния. К этому огорчению едва не добавилось более ужасное, но Яшин был на месте.

«Шинник» - «Сочи» - 1:1(0:0)