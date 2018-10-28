Потушили быстро, проливали долго: под Ярославлем загорелось пустое здание

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-28T19:17:05+03:00

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В воскресенье, 28 октября, в Туношне загорелось пустое здание. Сообщение поступило на пульт спасателей в 5:53 утра. На место выехали 9 пожарных на двух машинах. В 6:18 огонь локализовали. Пожар потушили быстро, но еще два часа заняла проливка - на всякий случай, чтобы ничего снова не загорелось, здание поливали водой.

- Здание было неэксплуатируемое, эвакуация не понадобилась, людей там не было, - уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области. - Загорелся только чердак, остальное здание осталост нетронутым.

В итоге 30 квадратных метров чердака выгорели полностью, пожарным не удалось спасти его. К счастью, в огне никто не пострадал. Что именно и почему загорелось, неизвестно. Но есть версия, что пожар начался из-за костра, который зажгли бездомные.