2018-10-28T14:28:49+03:00
Общество

На автобус села и куда-то пропала: в Ярославской области ищут женщину из Вологды

Ольгу Толстикову ищут уже несколько дней
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Фото: Центр-СпасФото: Центр-Спас
Изменить размер текста:

В Ярославле и области ищут 39-летнюю женщину, которая еще в среду, 24 октября, уехала из Вологды на автобусе в столицу Золотого Кольца. В 14:20 Ольга Толстикова села на автобус, и с тех пор никто не знает, где она находится.

Женщине на вид около 40 лет. Она невысокая - рост около 160 сантиметров. Волосы длинные, светло-русые, вьющиеся. Часто женщина убирает их в хвост. При ходьбе она может прихрамывать.

Ольга была одета в черную куртку, черные брюки свободного покроя, бордовую вязаную шапку. На ногах - черные высокие ботинки. С собой у нее были серая сумка и зонт.

Если кто-то видел ее после 14:20 24 октября, знает или предполагает, где она может находиться, стоит позвонить на линию Центр-Спаса 8-800-30-19-112.

Напомним, в субботу в Ярославле также пропал 10-летний мальчик. Его нашли в воскресенье, 28 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авария со сбитой в Рыбинске пенсионеркой попала на видео
«Шинник» не удержал победный счет против «Сочи»
Потушили быстро, проливали долго: под Ярославлем загорелось пустое здание
В Ярославле пропал ребенок в сине-красной шапке
Трое в больнице: в Ярославской области столкнулись отечественные машины
Три победителя: как Ярославская область покоряла Национальную туристическую премию
«Требую оптимизации бездельников»: блогер Илья Варламов раскритиковал высказывания ярославского чиновника
«Ярославич» отжал у «Белогорья» только один сет
Из торгового центра «Аура» в Ярославле эвакуировали людей
В Ярославской области «Приора» вылетела с дороги: двое пострадали
Молодой хакер блокировал телефоны ярославцев
20-летняя девушка пострадала в аварии в Ярославской области
В Рыбинске поджигатель спалил «Хонду»
В Ярославской области начали масштабное исследование пассажиропотоков на пригородном транспорте
Ярославцы попали на шестое место в России по «индексу любви» в соцсетях
«Буревестник» выбыл из борьбы за Кубок России по баскетболу
В Переславле детский дом трудолюбия признали объектом культурного наследия
Мокрый снег и дыра в крыше: кровлю одного из ярославских домов сняли посреди осени
В Ярославле открыли памятный знак к 100-летию комсомола
Еженедельные общегородские совещания Владимир Волков перенес на понедельник
Ярославская школа вошла в десятку лучших в народном рейтинге России
«Ростелеком» завершил первый этап подключения к интернету лечебных учреждений в ЦФО
В Рыбинске воры увезли на эвакуаторе металлический фургон с участка садовода
Губернатор Ярославской области хочет ввести карантин по бешенству животных
В Рыбинске женщина на «Тойоте» сбила пенсионерку