На автобус села и куда-то пропала: в Ярославской области ищут женщину из Вологды

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-28T14:28:49+03:00

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В Ярославле и области ищут 39-летнюю женщину, которая еще в среду, 24 октября, уехала из Вологды на автобусе в столицу Золотого Кольца. В 14:20 Ольга Толстикова села на автобус, и с тех пор никто не знает, где она находится.

Женщине на вид около 40 лет. Она невысокая - рост около 160 сантиметров. Волосы длинные, светло-русые, вьющиеся. Часто женщина убирает их в хвост. При ходьбе она может прихрамывать.

Ольга была одета в черную куртку, черные брюки свободного покроя, бордовую вязаную шапку. На ногах - черные высокие ботинки. С собой у нее были серая сумка и зонт.

Если кто-то видел ее после 14:20 24 октября, знает или предполагает, где она может находиться, стоит позвонить на линию Центр-Спаса 8-800-30-19-112.

Напомним, в субботу в Ярославле также пропал 10-летний мальчик. Его нашли в воскресенье, 28 октября.