2018-10-28T13:04:51+03:00
Общество

В Ярославле пропал ребенок в сине-красной шапке

Мальчик живет в Дзержинском районе
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: ЯрСпасФото: ЯрСпас
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В Ярославле пропал 10-летний мальчик, Даниил Кириллов. В субботу, 27 октября, он ушел из дома в Дзержинском районе и после этого его никто не видел.

Мальчик выглядит немного старше своего возраста, и он уже довольно-таки высокий, его рост – 1,54 метра. Волосы светлые, короткие, глаза серо-голубые.

Мальчик может быть одет в синюю шапку с красным отгибом, черную кожаную куртку, синие штаны, на ногах – кеды.

Если кто-то видел его в субботу или воскресенье, знает или предполагает, где он может находиться, стоит рассказать об этом полиции, спасателям по номерам 02, 102 или 112. Или позвонить на горячую линию ЯрСпаса – 8-910-964-08-38.

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