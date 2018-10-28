Трое в больнице: в Ярославской области столкнулись отечественные машины

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-28T12:35:10+03:00

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В субботу, 17 октября, под Ярославлем столкнулись две машины. Авария произошла 12:20 на 37-м километре дороги Ярославль-Углич. «Десятка» Жигулей и Нива столкнулись настолько сильно, что оба водителя – 29-летний и 40-летний мужчины – попали с травмами в больницу. Пассажиры этих машин тоже пострадали. Но 23-летнего парня из «Нивы» оставили в больнице, а 39-летнего мужчину из «Десятки» отпустили на амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП, - рассказали в ярославской полиции.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства, есть ли здесь основания для уголовного дела или штрафа.