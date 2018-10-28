Три победителя: как Ярославская область покоряла Национальную туристическую премию

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-28T11:59:48+03:00

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Одно место и два события стали победителями в престижной Национальной премии Russian Event Awards 2018. Ростовский кремль отличился в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия». А Ретро-матч «Гол! по-гаврилов-ямски или спортивный день одного года» отметили как «Лучшую программу мероприятий, посвященных ЧМ по футболу». В спортивную колею вошёл и Кубок чемпионов «Ветрено» по плаванию на открытой воде.

- Перед экспертным советом стояла сложная задача выбрать лучших из лучших. Я была среди тех экспертов, которые оценивали номинацию "События к ЧМ по футболу", - рассказала Наталья Булах, Исполнительный директор Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца. - Гаврилов-ямцы поразили необычной подачей своего проекта - через рэп. Но и сам проект заслуживает высочайшей оценки - содержание, организация мероприятия.

Креативное выступление от команды из Гаврилов-ЯмаФото: Наталья БУЛАХ

Фото: Наталья БУЛАХ

Финал премии прошёл в Нижнем Новгороде. Всего жюри пришлось оценить проекты из 43 регионов страны. В 25 номинациях наградили и проекты, и места, и сотрудников туристическо-информационных центров, и людей, вклад которых в туристическую отрасль оказался ценным.