«Требую оптимизации бездельников»: блогер Илья Варламов раскритиковал высказывания ярославского чиновника

27 Окт. 22:39 2018-10-27T22:39:53+03:00

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Известный блогер Илья Варламов раскритиковал высказывания заместителя председателя правительства Ярославской области Игоря Селезнева. Якобы тот предложил закрыть отделение сестринского ухода Тутаевской районной больницы, сравнив его с богадельней, где люди лежат, получают уколы, кушают, спят, ночуют после уборки картошки, а раздутые штаты больниц сравнивает с домом, где 10 консьержей.

- Тут у нас пришла ужасная новость из Ярославля. Беда в Ярославле! Вы не поверите, но опять с народом не повезло. На этот раз жертвой стал заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев, - в ироничной форме пишет Варламов в своем посте под заголовком «Требую оптимизации бездельников» на сайте Varlamov.ru. - Стыдно! Стыдно должно быть. Вам для чего храмы строили в каждом дворе вместо парков? Святой огонь везли? Для чего мощи привозили? Для чего в прайм-тайм на Первом канале рассказывали о чудодейственных свойствах подорожника? Чтобы вы по больницам потом бегали?

В конце поста блогер отмечает, что хочется провести оптимизацию, но начать нужно точно не с врачей.