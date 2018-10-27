«Требую оптимизации бездельников»: блогер Илья Варламов раскритиковал высказывания ярославского чиновника
Известный блогер Илья Варламов раскритиковал высказывания заместителя председателя правительства Ярославской области Игоря Селезнева. Якобы тот предложил закрыть отделение сестринского ухода Тутаевской районной больницы, сравнив его с богадельней, где люди лежат, получают уколы, кушают, спят, ночуют после уборки картошки, а раздутые штаты больниц сравнивает с домом, где 10 консьержей.
- Тут у нас пришла ужасная новость из Ярославля. Беда в Ярославле! Вы не поверите, но опять с народом не повезло. На этот раз жертвой стал заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев, - в ироничной форме пишет Варламов в своем посте под заголовком «Требую оптимизации бездельников» на сайте Varlamov.ru. - Стыдно! Стыдно должно быть. Вам для чего храмы строили в каждом дворе вместо парков? Святой огонь везли? Для чего мощи привозили? Для чего в прайм-тайм на Первом канале рассказывали о чудодейственных свойствах подорожника? Чтобы вы по больницам потом бегали?
В конце поста блогер отмечает, что хочется провести оптимизацию, но начать нужно точно не с врачей.