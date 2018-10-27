«Ярославич» отжал у «Белогорья» только один сет

СЕГОДНЯ 21:32 2018-10-27T21:32:52+03:00

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Пожалуй, впервые в этом сезоне «Ярославич» показал, что называется, товар лицом. Три сета против многократных чемпионов России и обладателей разных Кубков и медалей ярославская команда провела абсолютно на равных. Обе команды, хотя и изрядно обновившие составы в межсезонье, набирали свои очки шаг за шагом, не допуская провалов. Отдельные ошибки также были с обеих сторон, но не отражаясь серьезно. Достаточно сказать, что исход трех сетов решался на «больше-меньше». И все же у гостей нашелся козырь, которым они повернули в свою пользу две первые концовки. За счет мощных подач, которые в арсенале почти у всех, белгородцы добывали нужные очки. Причем, для этого они избрали Пискарева, у которого в субботу не заладился прием. Наставник «Ярославича» Юрий Филиппов счел за благо заменить Пискарева. Однако перелома в игре это не принесло. Правда, третий сет ярославцы в отчаянной концовке буквально отжали, но этот первый в сезоне успех остался единственным. Но, судя по игре, не последним.

«Ярославич» - «Белогорье» - 1:3 (25:27, 24:26, 27:25, 20:25).