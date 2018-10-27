СЕГОДНЯ 20:25 2018-10-27T20:25:11+03:00

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Из торгового центра «Аура» в Ярославле эвакуировали людей. Произошло это около 12 часов 30 минут в субботу, 27 октября. В это время в кинотеатре торгового центра показывали мультфильм. Когда зазвучала сигнализация, многие детишки напугались, хотя никакого ЧП, как выяснилось позже, не произошло. В МЧС по Ярославской области прокомментировали, что тревога была ложной.

- Если вы проводите тренировки эвакуации, то предупреждайте заранее. Если у вас сбоит пожарная сигнализация, то найдите средства отрегулировать. Не пугайте детей! Дети в кинотеатре напугались. Большинство были без родителей, - рассказал ярославец Дмитрий Салихов.

Между тем, в соцсетях люди пишут, что, возможно, сигнализация сработала и не зря. По слухам, в одном из ресторанов на фундкорте подгорела еда. Возможно, из-за этого и сработала тревожная сирена. Эвакуация была недолгой. После перерыва людей пустили внутрь, сеанс в кинотеатре продолжили.