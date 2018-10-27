2018-10-27T19:08:44+03:00
Происшествия

В Ярославской области «Приора» вылетела с дороги: двое пострадали

ДТП произошло в промзоне Тутаева
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: МЧС России по Ярославской области.Фото: МЧС России по Ярославской области.
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Двое парней, одному из которых 20 лет, другому 21 год, пострадали в ДТП в Ярославской области. Авария произошла около полуночи в промзоне Тутаева. По предварительной информации, машина «Лада Приора» , в которой ехали молодые люди, вылетела с дороги и врезалась в столб.

- Пострадавшие получили травмы. Но их жизни ничто не угрожает, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Обстоятельства ДТП выясняются. Напомним, также в ночь на 27 октября в аварии на М8 в Ярославской области пострадала молодая девушка.

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