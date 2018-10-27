СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-27T15:01:43+03:00

Автомобиль с номерами Краснодарского края врезался в другую машину

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20-летняя девушка пострадала в аварии в Ярославской области. ДТП произошло около 20 часов 26 октября на трассе М8 в Ростовском районе.

- По предварительной информации, автомобиль «Хонда», зарегистрированный в Краснодарском крае, следовал в сторону Москвы. На повороте он столкнулся с «Шевроле Нивой», - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Травмированная девушка находилась на пассажирском сиденьи «Шевроле Нивы». Водители обоих автомобилей не пострадали.

Напомним, в Рыбинске в ночь на 27 октября злоумышленник поджег иномарку. Момент преступления попал на видеокамеру.