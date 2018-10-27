2018-10-27T11:42:03+03:00
Общество

В Ярославской области начали масштабное исследование пассажиропотоков на пригородном транспорте

Целью стала оптимизация работы на межмуниципальных маршрутах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области посчитают пассажиров на пригородном транспорте.В Ярославской области посчитают пассажиров на пригородном транспорте.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ярославской области началось масштабное исследование пассажиропотоков на межмуниципальных и пригородных маршрутах. Инициатором выступил региональный департамент транспорта.

- Цель – оптимизировать работу общественного транспорта на этих маршрутах. Результаты исследования будут использованы для дальнейшего совершенствования маршрутной сети и повышения эффективности использования подвижного состава, - говорится в сообщении департамента.

В исследовании ежедневно принимают участие более 50 человек. Плани руется, что обследование будет идти в течение четвертого квартала 2018 года.

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