В Ярославской области начали масштабное исследование пассажиропотоков на пригородном транспорте
Целью стала оптимизация работы на межмуниципальных маршрутах
В Ярославской области посчитают пассажиров на пригородном транспорте.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ярославской области началось масштабное исследование пассажиропотоков на межмуниципальных и пригородных маршрутах. Инициатором выступил региональный департамент транспорта.
- Цель – оптимизировать работу общественного транспорта на этих маршрутах. Результаты исследования будут использованы для дальнейшего совершенствования маршрутной сети и повышения эффективности использования подвижного состава, - говорится в сообщении департамента.
В исследовании ежедневно принимают участие более 50 человек. Плани руется, что обследование будет идти в течение четвертого квартала 2018 года.