2018-10-27T10:07:35+03:00
Общество

Ярославцы попали на шестое место в России по «индексу любви» в соцсетях

За два года регион совершил значительный прыжок вверх
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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По данным аналитики, ярославцы пишут больше позитивных постов в соцсетях, чем негативных.По данным аналитики, ярославцы пишут больше позитивных постов в соцсетях, чем негативных.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ярославская область попала на шестое место в России по «индексу любви» в соцсетях. Такой рейтинг составили эксперты компани Brand Analytics. Они проанализировали посты россиян в сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram, а также на форумах, в блогах в период с 8 по 21 октября и определили, каково соотношение в них слов любви и ненависти.

- Для расчета были проанализированы русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив») и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти»), - пояснили представители Brand Analytics.

Сам индекс любви вывели из соотношения числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти. У ярославцев он составил 5,18. Еще более любвеобильными оказались Республика Калмыкия (5,30), Краснодарский край (5,23), Республики Мордовия и Алтай(5,22), Амурская область (5,20). Последнее место в списке заняла Якутия (2,5).

К слову, еще два года назад Ярославская область была на 54 месте.

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