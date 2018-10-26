«Буревестник» выбыл из борьбы за Кубок России по баскетболу

26 Окт. 22:31 2018-10-26T22:31:59+03:00

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Первый домашний матч нового сезона в новом для «Буревестника» ранге пришелся на кубковый, где нашим парням противостояла команда со сложным именем, но с весомым содержанием от известного спонсора уральского баскетбола – УГМК. Одним словом, соперник достойный, тем эффектнее смотрелся период, выигранный «Бурей» пусть с небольшим перевесом, но при отличных попаданиях из-за дуги.

За время вояжа в Дальний Восток этот показатель у наших изрядно страдал, а тут за 10 минут четыре попадания из пяти! Когда в начале второго периода отрыв «Буревестника» стал двузначным, появилась надежда на победу в матче. Но к большому перерыву отрыв не только растаял, но и ушел на другую сторону – 45:46. Команды словно поменялись ролями, у гостей разыгрались снайперы, а ярославцам очки стали доставаться с огромным трудом, потому что защита гостей регулярно накрывала броски. Быстрые уральцы успевали разобрать подопечных, которые к тому же стали грешить почти детскими ошибками. Хоть и бились ярославцы отчаянно, иногда съедая отставание до величины одного броска, но в четвертом периоде это получалось как-то судорожно. «Темп-СУМЗ-УГМК» достаточно четко контролировал свой перевес, оставив «Бурю» вне Кубка.

«Буревестник» - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 85 : 94(29:24, 16:22, 20:21, 20:27)