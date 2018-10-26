В Переславле детский дом трудолюбия признали объектом культурного наследия
Об этом сообщают в правительстве Ярославской области
В Переславле детский дом трудолюбия признали объектом культурного наследия.Фото: Правительство Ярославской области
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Детский дом трудолюбия в Переславле-Залесском признали объектом культурного наследия, сообщают в правительстве Ярославской области.
– Это уникальное своей архитектурой здание было построено в 1913 году в стиле неоклассицизма с элементами модерна, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. - Собственник бьудет извещен об изменении статуса здания в ближайшее время.
В 1917-1918 года в детском доме было 18 воспитанниц. Через некоторое время он был закрыт - здание заняли советские госучреждения. В 90-е сюда переехала Переславская межрайонная прокуратура.