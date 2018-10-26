2018-10-26T17:41:43+03:00
Общество

Мокрый снег и дыра в крыше: кровлю одного из ярославских домов сняли посреди осени

В администрации сказали, что рабочие уже устраняют проблему
Полина ЗАЙЦЕВА
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Рабочие меняли крыши по программе капремонта. Фото: Константин Скоробогатов / facebook.com.Рабочие меняли крыши по программе капремонта. Фото: Константин Скоробогатов / facebook.com.
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В Ярославле, 26 октября местные жители увидели странную картину: в жилом доме №9 по Суздальскому шоссе полностью отсутствовала часть крыши. Обеспокоенные ярославцы начали бить тревогу, некоторые даже написали о проблеме исполняющему обязанности мэра Владимиру Волкову.

-Мимо на машине проезжал и увидел, что происходит. Рабочих на крыше видно не было, - пишет у себя на страничке Константин Скоробогатов. – Главное, чтоб дождь не пошел!

Дождь, действительно, не пошел, а вот снег начался. В комментариях под фотографиями дома разразилось негодование. Однако глава администрации Красноперкопского и Фрунзенского районов сообщил, что ремонт находится под контролем и рабочие активно чинят кровлю. Ярославцы в ответ обещали проконтролировать ход работ.

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