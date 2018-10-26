2018-10-26T17:41:52+03:00
Общество

В Ярославле открыли памятный знак к 100-летию комсомола

Он называется «Паруса Молодости»
Александр Клещев
Поделиться:
Композиция собрана из 1800 кусочков. Они все отличаются друг от друга.Композиция собрана из 1800 кусочков. Они все отличаются друг от друга.Фото: Александр Клещев
Изменить размер текста:

В ярославском сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина» открыли памятный знак к столетию ВЛКСМ. Он называется «Паруса молодости».

На открытии играл оркестр. Фото: Александр Клещев

На открытии играл оркестр.Фото: Александр Клещев

На открытие приехала первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

- Комсомол - это наша с вами молодость, - сказала она. - Сегодня мы пришли на встречу с ней. И я надеюсь, что молодое наше поколение будет не просто похоже на нас, а сделает все для процветания городов Ярославской области.

Вместе с Валентиной Терешковой были представители местной власти. Фото: Александр Клещев

Вместе с Валентиной Терешковой были представители местной власти.Фото: Александр Клещев

На открытии были и представители местной власти - заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, председатель областной Думы Алексей Константинов, исполняющий обязанности главы Ярославля Владимир Волков. И. о. мэра получил в подарок спецвыпуск газеты «Комсомольская правда», посвященный 100-летию ВЛКСМ.

И.о. мэра Владимир Волков смотрит спецвыпуск газеты «Комсомольская правда». Фото: Екатерина Камаева.

И.о. мэра Владимир Волков смотрит спецвыпуск газеты «Комсомольская правда». Фото: Екатерина Камаева.

В конце встречи в небо выпустили 100 красных воздушных шариков.

Памятный знак собрали из 1800 элементов - ни один из них не повторяется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мокрый снег и дыра в крыше: кровлю одного из ярославских домов сняли посреди осени
Еженедельные общегородские совещания Владимир Волков перенес на понедельник
Ярославская школа вошла в десятку лучших в народном рейтинге России
«Ростелеком» завершил первый этап подключения к интернету лечебных учреждений в ЦФО
В Рыбинске воры увезли на эвакуаторе металлический фургон с участка садовода
Губернатор Ярославской области хочет ввести карантин по бешенству животных
В Рыбинске женщина на «Тойоте» сбила пенсионерку
На берегу Рыбинского водохранилища в Ярославской области нашли снаряд времен ВОВ
В Ярославской области в школе на перемене умер 13-летний мальчик
Ярославец продает автограф Лионеля Месси за 100 тысяч рублей
В Ярославле поставили пять светодиодных светофоров
Угрожал кирпичом: 23-летний ярославец обокрал водителя такси и пассажирку
В Ярославле «Локомотив» все-таки додавил «Трактор»
Ярославец отказал невесте в женитьбе в эфире федерального канала
В Ярославле на улице Ухтомского произошла тройная авария
«Завещаем осуществить то, что не доделали мы»: в Ярославле вскрыли капсулу времени из 1968 года
Вскрывали дверь и читали стихи: ярославские спасатели вызволили из заточения двоих малышей
Центральные улицы Ярославля перекроют из-за Дня народного единства, футбола и Крестного хода
Главой Ростовского района избрали Сергея Шокина
В Переславле-Залесском найден 14-летний подросток, который ушел из дома
В Ярославле женщина убила знакомую разделочной доской
В Ярославле риэлтор продала квартиру знакомого вместе с ним
Прокуратура через суд заставила мэрию убрать несанкционированную свалку в Брагино
В Ярославской области столкнулись «Мерседес», «Порш Кайен» и «Ниссан»: одна из иномарок загорелась
В Рыбинске 23-летний парень пытался перебросить в колонию наркотики и телефоны
В Ярославской области пенсионера оштрафовали на 240 тысяч за убийство лося
Сведут дебет с кредитом: что новый областной бюджет нам готовит