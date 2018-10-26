В Ярославле открыли памятный знак к 100-летию комсомола

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-26T17:41:52+03:00

Композиция собрана из 1800 кусочков. Они все отличаются друг от друга. Фото: Александр Клещев

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В ярославском сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина» открыли памятный знак к столетию ВЛКСМ. Он называется «Паруса молодости».

На открытии играл оркестр.Фото: Александр Клещев

На открытие приехала первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.

- Комсомол - это наша с вами молодость, - сказала она. - Сегодня мы пришли на встречу с ней. И я надеюсь, что молодое наше поколение будет не просто похоже на нас, а сделает все для процветания городов Ярославской области.

Вместе с Валентиной Терешковой были представители местной власти.Фото: Александр Клещев

На открытии были и представители местной власти - заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, председатель областной Думы Алексей Константинов, исполняющий обязанности главы Ярославля Владимир Волков. И. о. мэра получил в подарок спецвыпуск газеты «Комсомольская правда», посвященный 100-летию ВЛКСМ.

И.о. мэра Владимир Волков смотрит спецвыпуск газеты «Комсомольская правда». Фото: Екатерина Камаева.

В конце встречи в небо выпустили 100 красных воздушных шариков.

Памятный знак собрали из 1800 элементов - ни один из них не повторяется.