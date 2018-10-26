В Ярославле открыли памятный знак к 100-летию комсомола
В ярославском сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина» открыли памятный знак к столетию ВЛКСМ. Он называется «Паруса молодости».
На открытии играл оркестр.Фото: Александр Клещев
На открытие приехала первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.
- Комсомол - это наша с вами молодость, - сказала она. - Сегодня мы пришли на встречу с ней. И я надеюсь, что молодое наше поколение будет не просто похоже на нас, а сделает все для процветания городов Ярославской области.
Вместе с Валентиной Терешковой были представители местной власти.Фото: Александр Клещев
На открытии были и представители местной власти - заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, председатель областной Думы Алексей Константинов, исполняющий обязанности главы Ярославля Владимир Волков. И. о. мэра получил в подарок спецвыпуск газеты «Комсомольская правда», посвященный 100-летию ВЛКСМ.
И.о. мэра Владимир Волков смотрит спецвыпуск газеты «Комсомольская правда». Фото: Екатерина Камаева.
В конце встречи в небо выпустили 100 красных воздушных шариков.
Памятный знак собрали из 1800 элементов - ни один из них не повторяется.