Еженедельные общегородские совещания Владимир Волков перенес на понедельник

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-26T17:32:11+03:00

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Пятничного общегородского совещания в мэрии Ярославля больше не будет. Об этом проинформировали в пресс-службе городской администраци. Оно переносится на понедельник. Будет начинаться в то же самое время - в 9 часов и, как и прежде, транслироваться в интернете.

Кроме того, в мэрии сообщили, что с 30 октября начнет работать общественная приемная Владимира Волкова. Она будет расположена в доме № 1/19 на Советской площади. График работы: вторник-пятница с 9.00 до 19.30, суббота - с 10.00-16.00. Личный прием и.о. мэра будет вести еженедельно. Каждый может обратиться в приемную со своей проблемой лично или по телефону: (4852)68-33-71.