Ярославская школа вошла в десятку лучших в народном рейтинге России

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-26T17:05:37+03:00

И получит 200 тысяч на благоустройство

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Ярославская школа №90 вошла в десятку лучших в народном рейтинге России. Голосование в рамках акции «Магнит знаний!» организовала федеральная сеть магазинов. Выбор лучших школ России шел с 22 августа до 17 октября. Всего за разные учебные учреждения страны было отдано более 18 миллионов голосов. За школу №90 проголосовали 47801 раз.

По условиям акции, каждая школа, оказавшаяся лучшей в своем регионе, получит приз - 200 тысяч рублей на благоустройство.

В тройку лидеров вошли школы из Саратовской, Брянской и Кировской областей.