«Ростелеком» завершил первый этап подключения к интернету лечебных учреждений в ЦФО

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-26T16:36:33+03:00

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По техническому заданию госконтракта, компания подключила к единой информационной системе здравоохранения 447 медицинских организаций Центральной России. Для этого провайдер цифровых услуг построил новые и модернизировал существующие волоконно-оптические линии связи и узлы доступа. Скорость передачи данных для медучреждений составила не менее 10 Мбит/с, сообщает пресс-служба компании.

В Ярославской области к оптическим линиям связи были подключены ЛПУ в селах Курба Ярославского района, Колодино Пошехонского района, Новое Переславского района, Никольское и Сосновый бор Некрасовского района, Поречье и Шурскол Ростовского района. Для этого было проложено более 100 километров оптики. В прошлом году «Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи 87 лечебно-профилактических учреждений.

«Мы завершили первый этап подключения к интернету медучреждений ЦФО, и сразу приступили ко второму. В результате доступ в Сеть получат более семисот больниц и поликлиник центра России. Это значительно расширит возможности наших врачей. Например, сервисы аудио- и видеоконференцсвязи позволят проводить врачебные консилиумы онлайн, а защищённые каналы связи обеспечат быстрый обмен конфиденциальными данными. Это поможет врачам не только ускорить диагностику, но и принимать более взвешенные решения, что, в итоге, положительно скажется на качестве жизни граждан», сообщил вице-президент, директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков.

К концу 2018 года «Ростелеком» подключит к интернету ещё 300 медицинских организаций. Новая инфраструктура позволит более эффективно использовать дорогостоящее медицинское оборудование и преодолеть территориальную удалённость лечебных учреждений.