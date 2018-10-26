2018-10-26T15:45:37+03:00
Происшествия

В Рыбинске воры увезли на эвакуаторе металлический фургон с участка садовода

Они продали его в лом за 10 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске поймали двух мужчин, которые украли с дачного участка металлический вагончик. В полицию обратился 48-летний местный житель и сообщил о том, что с его дачи в Покровском сельском поселении украли фургон. Сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались уже судимые безработные 32-летний и 33-летний жители Рыбинска.

- Подозреваемыми даны признательные показания, они пояснили, что вызвали эвакуатор, погрузили вагончик и сдали в один из городских пунктов по приему металлического лома, получив более 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полицейские изъяли украденное. В настоящий момент на воришек завели уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о тяжести наказания.

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