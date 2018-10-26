Губернатор Ярославской области хочет ввести карантин по бешенству животных

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-26T15:28:23+03:00

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В Ярославской области подготовили проект указа губернатора Дмитрия Миронова о введении карантина по бешенству животных, сообщают в региональном правительстве. Последней заразилась домашняя кошка - хозяйка заметила у нее рану, когда была на даче в Костромской области.

- На сегодняшний день в Ярославской области зафиксировано 25 случаев бешенства животных, и около половины из них – у диких лисиц и енотовидных собак, - рассказал директор департамента ветеринарии Ярославской области – главный государственный ветеринарный инспектор Александр Чавгун. - Они являются основными переносчиками заболевания.

Женщина, кошка которой заразилась бешенством, живет в Красноперекопском районе Ярославля, на улице Посохова. 27 октября в доме 20а ветеринары обойдут квартиры. В этот же день они будут прививать от бешенства животных, которых держат в окрестных домах на улице Посохова, Наумова и Подбутырской.