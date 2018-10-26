В Рыбинске женщина на «Тойоте» сбила пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-26T15:48:42+03:00

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В центре Рыбинска 39-летняя женщина на «Тойоте» сбила пенсионерку. Случилось это накануне, 25 октября, около половины седьмого вечера на перекрестке улиц Герцена и Луначарского.

- 68-летняя женщина переходила дорогу по пешеходном переходу, - рассказали в УМВД по Ярославской области. - После ДТП ее отвезли в больницу, оказали медпомощь и отпустили домой.

Напомним, вечером того же дня в Ярославле на улице Ухтомского столкнулись две легковушки и «Газель». У одной из машин выбило стекла, у другой - выбило колеса.