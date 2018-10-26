На берегу Рыбинского водохранилища в Ярославской области нашли снаряд времен ВОВ
Опасная находка попалась местным жителям на берегу Рыбинского водохранилища в Ярославской области. У воды они увидели предмет, напоминающий боевой снаряд. Люди позвонили в правоохранительные органы. На место выехали спецслужбы. Участок оцепили, а жителей отвели на безопасное расстояние.
- Саперная группа ОМОН Росгвардии установила, что найденный предмет является 122-миллиметровым минометным снарядом времен Великой Отечественной войны и подлежит уничтожению, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.
Снаряд отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
Напомним, в Ярославле вскрыли капсулу времени с посланием из 1968 года.