На берегу Рыбинского водохранилища в Ярославской области нашли снаряд времен ВОВ

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-26T13:32:21+03:00

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Опасная находка попалась местным жителям на берегу Рыбинского водохранилища в Ярославской области. У воды они увидели предмет, напоминающий боевой снаряд. Люди позвонили в правоохранительные органы. На место выехали спецслужбы. Участок оцепили, а жителей отвели на безопасное расстояние.

- Саперная группа ОМОН Росгвардии установила, что найденный предмет является 122-миллиметровым минометным снарядом времен Великой Отечественной войны и подлежит уничтожению, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

Снаряд отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

Напомним, в Ярославле вскрыли капсулу времени с посланием из 1968 года.