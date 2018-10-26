В Ярославской области в школе на перемене умер 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-26T12:38:07+03:00

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В школе №3 в Переславле-Залесском умер 13-летний мальчик. Это случилось на перемене в коридоре. Точная причина смерти сейчас неизвестно.

- Сейчас в школе работают следователи и криминалисты, - сообщают в Следственном управлении СКР по Ярославской области. - Запрошены медицинские документы в медучреждении. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что у ребенка был врожденный порок сердца, и он находился под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, накануне в Переславле нашли 14-летнего подростка, который ушел из дома.