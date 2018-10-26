2018-10-26T12:26:16+03:00
Общество

Ярославец продает автограф Лионеля Месси за 100 тысяч рублей

Необычное предложение появилось на сайте бесплатных объявлений
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Продавец заверяет - автограф настоящий. Скрин с сайта "Юла".Продавец заверяет - автограф настоящий. Скрин с сайта "Юла".
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Чемпионат мира по футболу давно отгремел, а дивиденты причастным это событие продолжает приносить до сих пор. Необычное объявление разместил на сайте бесплатных объявлений «Юла» ярославец Артем А. Он готов продать фотографию знаменитого футболиста Лионеля Месси с его личным автографом. В объявлении Артем добавляет, что у него есть доказательства того, что это подлинный автограф.

- Есть совместное фото, - рассказал продавец «КП-Ярославль». - Меня провели к Месси после матча в «Лужниках». Мы с ним даже обменялись куртками, но куртку я не продаю.

Артем сказал, что цену за автограф поставил, какая прищла на ум - другие подобные предложения не анализировал. Зато это сделали мы. Оказалось, что фото с автографом футболиста можно купить в сети за несколько тысяч рублей. Мяч, подписанный звездй спорта, продают за 40 тысяч, а футболку опять же с автографом - за 250 тысяч.

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