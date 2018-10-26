В Ярославле поставили пять светодиодных светофоров

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-26T12:28:25+03:00

До конца года на светодиодные заменят еще восемь старых светофоров. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии считают, что они дешевле для бюджета и удобнее для водителей

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В Ярославле поставили пять новых светодиодных светофоров по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщают в мэрии города. Они появились на проспекте Авиаторов, на пересечении улиц Победы и Республиканской, проспекта Октября и улицы Промышленной, Мышкинского проезда с улицей Магистральной, а также на Ленинградском проспекте.

- Установка новых светодиодных светофоров позволит снизить расходы на их обслуживание и эксплуатацию, - рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил Кузнецов. - Кроме того, у них полностью отсутствует «фантомный эффект»: информация хорошо видна даже при прямом попадании солнечных лучей, что повышает безопасность дорожного движения.

До конца года на светодиодные заменят еще восемь старых светофоров.