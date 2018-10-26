2018-10-26T10:56:05+03:00
Происшествия

Угрожал кирпичом: 23-летний ярославец обокрал водителя такси и пассажирку

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
Александр Клещев
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В Ярославском районе мужчина ограбил водителя такси и пассажирку, сообщают в региональном УМВД. Он подсел в машину по дороге.

- О грабеже заявила 21-летняя девушка, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Она ехала на такси ночью и разрешила подсадить в машину молодого человека, который голосовал у дороги. В конце поездки она достала пятитысячную купюру, чтобы расплатиться. Мужчина выхватил деньги и вышел из машины.

Водитель и пассажирка пытались вернуть деньги, но преступник схватил с земли кирпич, начал угрожать им и убежал.

Полицейские нашли грабителя - им оказался 23-летний молодой человек. На него завели два уголовных дела - за грабеж и угрозу убийством.

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