В Ярославле «Локомотив» все-таки додавил «Трактор»

25 Окт. 22:23 2018-10-26T11:28:02+03:00

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В матче в Челябинске нашим парням удалось выиграть в очень напряженном поединке, сумев удержать до финальной сирены преимущество в одну шайбу.

Казалось бы, дома «Локомотив» раскатится на соперниках по полной, набросав шайб в ворота своего бывшего одноклубника Судницына. Однако с первых минут вырисовалось, что никакого заметного преимущества наших ребят над челябинцами не видно. К тому же, в первом периоде нашим дважды пришлось отработать в меньшинстве.

Обычно второй период ярославцы проводят удачнее, но тут гости оказались наготове и сами включили дополнительные скорости. Да и подступы к воротам Судницына охранялись настолько плотно, что за все 60 минут основного времени там практически не было голевых моментов. Отчасти в том и наши были виновны, действуя без хитринки.

Вернувшийся в строй наш вратарь Салак весь матч отработал без сбоев. А в овертайме чуть более высокий класс «Локомотива» реализовался в гол. Контиола в слаломном проходе вынудил Судницына фолить, чем перевел игру из «три на три» в «четыре на три», а затем уже на исходе штрафа мощно щелкнул в «девятку», принеся команде победу. «Локомотив» - «Трактор» - 1:0 ОТ (0:0;0:0;0:0;1:0).