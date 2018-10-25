2018-10-25T19:54:44+03:00
Общество

Ярославец отказал невесте в женитьбе в эфире федерального канала

Это был первый отказ за всю историю телевизионного проекта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дмитрий отказался жениться на красавице Ане. Фото предоставлено телеканалом "Ю".Дмитрий отказался жениться на красавице Ане. Фото предоставлено телеканалом "Ю".
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Неожиданно закончился очередной выпуск реалити-шоу «Женись на мне» на федеральном канале «Ю», вышедший на днях в эфир. Ярославец по имени Дмитрий откадся жениться на девушке Анне, которая тоже из Ярославля. Суть программы в том, что девушки вместе с ведущей Сашей Рудиной и съемочной группой организуют свадьбу мечты в тайне от потенциального жениха. На то, чтобы подготовить праздник, участницам дается всего три дня.

Анна старалась, организовывая свадьбу. Но оказалось - зря. Фото: предоставлено телеканалом "Ю".

Анна старалась, организовывая свадьбу. Но оказалось - зря. Фото: предоставлено телеканалом "Ю".

- И вот, когда главный день настал, Анна в красивом свадебном платье приехала на место встречи с потенциальным спутником жизни, и прямо на улице сделала ему предложение руки и сердца. Но в ответ последовал неожиданный и достаточно резкий отказ, - рассказали организаторы шоу.

Это был первый отказ за всю историю телевизионного проекта. Сохранят ли свои отношения герои телешоу после такого - не известно. Кстати, в проекте канала «Ю» приняла участие еще одна пара из Ярославля. Эфир с ней состоится 30 октября в 17.30. Согласится ли на этот раз жених на неожиданное предложение?

Дмитрий считает брак анахронизмом. Фото: предоставлено каналом "Ю".

Дмитрий считает брак анахронизмом. Фото: предоставлено каналом "Ю".

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