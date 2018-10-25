В Ярославле на улице Ухтомского произошла тройная авария

СЕГОДНЯ 19:29 2018-10-25T19:29:27+03:00

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В Ярославле, вечером 25 октября, на улице Ухтомского произошла страшная авария. Недалёко от пешеходного перехода столкнулись сразу три автомобиля. Дорогу не поделили газели и две легковушки. Кадры с места происшествия мгновенно попали в социальные сети.

-Мы когда ехали мимо, там скорая стояла, - пишет очевидец аварии. - Надеюсь, все обошлось.

На фотографиях видно, что машины сильно повреждены. У одной из легковушек от удара выбило стекла, у другой вмяло заднее колесо. На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. Официальной информации о пострадавших пока нет.