2018-10-25T19:33:47+03:00
Общество

«Завещаем осуществить то, что не доделали мы»: в Ярославле вскрыли капсулу времени из 1968 года

В ней оказалось трогательное письмо и фотографии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле вскрыли капсулу времени из 1968 года.В Ярославле вскрыли капсулу времени из 1968 года.Фото: Правительство Ярославской области
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25 октября на территории Ярославской лакокрасочной компании произошло историческое событие - была вскрыта капсула с посланием молодежи 1968 года к молодежи 2018 года. Капсулу 50 лет назад заложили работники завода возле обелиска павшим героям Великой Отечественной войны. Извлечь послание доверили молодому специалисту 1968 года, а сегодня – ветерану завода Галине Владимировне Соколовой (Ивановой) и нынешнему молодому специалисту - Никите Трофимову.

«Завещаем тебе, молодежь 2018 года, осуществить то, что не доделали мы. Серебро времени украсит головы многих из нас, а многие и не доживут до этих лет. Помните, ваши деды и прадеды всегда с вами… Придет время, и ваши руки построят новые заводы и вырастят новые тополя, будут достигнуты новые удивительные свершения», – говорится в послании.

В капсуле было письмо и фотографии. Фото: Правительство Ярославской области

В капсуле было письмо и фотографии.Фото: Правительство Ярославской области

«Завещаем тебе, молодежь 2018 года, осуществить то, что не доделали мы», - говорится в послании. Фото: Правительство Ярославской области

«Завещаем тебе, молодежь 2018 года, осуществить то, что не доделали мы», - говорится в послании.Фото: Правительство Ярославской области

На торжественном мероприятии в честь этого знаменательного события собрались работники компании, ветераны, представители правительства области.

– Вскрытие капсулы времени стало неким мостиком от прошлого к настоящему. Этим посланием предыдущее поколение напоминает нам о том, что развитие лучших традиций, передача бесценного опыта ветеранов предприятия молодым специалистам является залогом движения вперед. Каждому из нас важно, что мы передадим своим потомкам, – отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

«Серебро времени украсит головы многих из нас, а многие и не доживут до этих лет», - писала молодежь 1968 года молодежи 2018 года. Фото: Правительство Ярославской области

«Серебро времени украсит головы многих из нас, а многие и не доживут до этих лет», - писала молодежь 1968 года молодежи 2018 года.Фото: Правительство Ярославской области

Капсулу с копией послания работники предприятия решили передать на хранение в музей ярославской школы №72, оставив у себя оригинал письма. Продолжая традицию, молодые специалисты завода заложили текст современного послания, адресованного потомкам в 2068 год.

Люди в 1986 году верили в новые свершения в будущем. Фото: Правительство Ярославской области

Люди в 1986 году верили в новые свершения в будущем.Фото: Правительство Ярославской области

Напомним, в Ярославской области нашли останки советского бомбардировщика. О том, какая трагедия разыгралась в местных лесах, рассказали участники поискового отряда «Высота-76».

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