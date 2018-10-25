Вскрывали дверь и читали стихи: ярославские спасатели вызволили из заточения двоих малышей

СЕГОДНЯ 18:51 2018-10-25T18:51:39+03:00

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Сразу двоим малышам понадобилась помощь спасателей Центра гражданской защиты Ярославля в среду, 24 октября. Сначала тревожный сигнал поступил в начале одиннадцатого утра с улицы Урицкого. Мама трпехлетнего малыша рассказала, что ее ребенок заперся в квартире на внутреннюю щеколду, когда женщина на минутку вышла на лестничную площадку.

- Спасателям пришлось приложить немалые усилия, чтобы деблокировать дверь и не напугать малыша. Все время, пока спасатели с помощью лома пытались отодвинуть щеколду, мама разговаривала с сыном, отвлекая его стишками и уговорами, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.

К счастью, все закончилось благополучно. Но уже через четыре часа помощь понадобилась еще одной крохе на проспекте Ленина - опять случайно закрытая дверь. Малышка, которой было чуть больше года, вела себя очень спокойно, не испугалась даже, когда спасатели начали высверливать замок. В итоге и эта история получила счастливый финал.