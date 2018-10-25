Центральные улицы Ярославля перекроют из-за Дня народного единства, футбола и Крестного хода

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-25T17:53:41+03:00

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В центре Ярославля с 3 по 4 ноября для движения будет перекрыт ряд улиц. Неудобства для автолюбителей вызваны тремя причинами: празднование Дня народного единства, крестный ход Казанской Божией Матери и футбольный матч на стадионе «Шинник».

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 19 часов 3 ноября на участке улицы Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова вводится временное ограничение стоянки транспортных средств по четной и нечетной стороне улицы до окончания матча, - сообщили в мэрии Ярославля. - Также 4 ноября на участках улиц Угличская и Богдановича от проспекта Толбухина вводится временное ограничение движения транспортных средств с 8.00 до окончания матча.

Помимо этого, с 6 утра 4 ноября перекроют улицы Трефолева и Кедрова, а также Первомайскую, Советскую, Революционную и Почтовую. Ограничат движение также в районе Народного и Советского переулков. Проехать нельзя будет и по Которосльной набережной.