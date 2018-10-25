СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-25T17:51:54+03:00

Сергей Шокин долго работал в полиции. Фото: Администрация Ростовского района.

Он был исполняющим обязанности после Алексея Константинова, избранного председателем областной Думы

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Новым главой Ростовского района избрали Сергея Шокина, сообщают в правительстве Ярославской области. Он был замом Алексея Константинова, который возглавлял район до того, как стал председателем областной думы.

- По мнению представителей депутатского корпуса, руководителей районной администрации, правительства региона и Ярославской областной Думы, Сергей Шокин показал умение работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие с различными ветвями власти, - говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

До работы в Ярославской области Шокин был заместителем главы Кимрского района Тверской области. Курировал вопросы ЖКХ. 44-летний чиновник 20 лет проработал в полиции.