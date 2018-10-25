Главой Ростовского района избрали Сергея Шокина
Новым главой Ростовского района избрали Сергея Шокина, сообщают в правительстве Ярославской области. Он был замом Алексея Константинова, который возглавлял район до того, как стал председателем областной думы.
- По мнению представителей депутатского корпуса, руководителей районной администрации, правительства региона и Ярославской областной Думы, Сергей Шокин показал умение работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие с различными ветвями власти, - говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.
До работы в Ярославской области Шокин был заместителем главы Кимрского района Тверской области. Курировал вопросы ЖКХ. 44-летний чиновник 20 лет проработал в полиции.