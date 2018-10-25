В Переславле-Залесском найден 14-летний подросток, который ушел из дома

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-25T16:05:59+03:00

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В Переславле-Залесском сотрудники Росгвардии нашли 14-летнего подростка, который ушел из дома. В один из дней мальчик не вернулся домой после школы. Родители начали бить тревогу и звонить ему, но в телефонном разговоре подросток отказался сообщать, где находится. Помимо этого он заявил, что дома не появится. Родители мальчика обратились за помощью в полицию.

- Фотографию и описание подростка сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили утром, перед заступлением на службу, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - При патрулировании территории города сотрудники заметили идущего по улице Менделеева подростка, подходящего под описание.

Когда мальчика забрали, он рассказал о том, что после уроков пошел гулять с приятелем. А после того как родители его хватились, испугался наказания. Лучшим выходом подросток посчитал вовсе не появляться дома. Сейчас мальчик передан сотрудникам полиции, выясняются детали произошедшего.