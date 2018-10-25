В Ярославле женщина убила знакомую разделочной доской

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-25T16:09:29+03:00

Об этом сообщают в Следственном комитете

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В Ярославле 30-летняя женщина убила знакомую разделочной доской, сообщают в Следственном комитете. Они вместе были в гостях у знакомого, который живет на улице Белинского.

Обвиняемая раньше жила вместе с хозяином квартиры. И поссорилась с его нынешней пассией. Причина конфликта оказалась довольно экстравагантной. Они выпивали втроем. Потерпевшая перебрала, уснула на диване и во сне справила малую нужду. Ее соперница такого не выдержала.

- В процессе ссоры она нанесла потерпевшей не менее двух ударов разделочной доской в область головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в больнице спустя месяц, - рассказали в Следственном управлении СКР по Ярославской области.

В итоге суд приговорил 30-летнюю к десяти с половиной годам тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Раньше ее уже судили по аналогичной статье.