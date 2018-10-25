2018-10-25T12:57:05+03:00
Происшествия

В Ярославле риэлтор продала квартиру знакомого вместе с ним

Мужчина сам отдал ей все документы
Александр Клещев
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В Ярославле риэлтор продала квартиру знакомого без его ведома, сообщают в прокуратуре. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Приятель женщины был алкоголиком и наркоманом. Она долго работала риэлтором и знала, что его квартира в Брагино стоит около двух с половиной миллионов рублей. Придумав предлог, риэлтор взяла у мужчины паспорт и документы на жилье.

- Обвиняемая подыскала покупателя квартиры, подготовила документы по сделке купли-продажи и сопровождала сделку в период ее регистрации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас уголовное дело направили в Кировский районный суд. Черному риэлтору грозит 10 лет лишения свободы.

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