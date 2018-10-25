Прокуратура через суд заставила мэрию убрать несанкционированную свалку в Брагино

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-25T12:36:36+03:00

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Суд обязал администрацию Дзержинского района убрать несанкционированную свалку, сообщают в прокуратуре Ярославской области.

- Вокруг свалки, которая образовалась в одном километре от улицы Михайловской, вблизи карьеров и СНТ «Росинка» стоит стойкий запах, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Ранее прокуратура уже вносила представление о ее ликвидации в администрацию Дзержинского района, но там не предприняли мер для ее полного устранения.

В итоге прокуратура вышла с иском в суд. Он встал на сторону ведомства.