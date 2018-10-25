В Ярославской области столкнулись «Мерседес», «Порш Кайен» и «Ниссан»: одна из иномарок загорелась
Об этом сообщают в региональном УМВД
Японская иномарка загорелась.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославской области стлучилось тройное ДТП - столкнулись «Мерседес», «Порш Кайен» и «Ниссан», сообщают в региональном УМВД. Авария случилась сегодня, 25 октября, около часа ночи у деревни Коровино в Мышкинском районе.
- «Мерседес» врезался в «Ниссан», который затем столкнулся с «Порш Кайен», - рассказали в пресс-службе ведомства. - Японская иномарка загорелась.
Машину потушили пожарные. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах аварии. Напомним, в среду судебные приставы арестовали «Мерседес», пока его водитель сидел на хоккее.