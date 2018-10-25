В Рыбинске 23-летний парень пытался перебросить в колонию наркотики и телефоны

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-25T11:57:07+03:00

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В Рыбинске 23-летний парень пытался перебросить в исправительную колонию №2 наркотики и телефоны, сообщают в УФСИН по Ярославской области. Он собирался это сделать около 11 вечера.

- В ходе досмотра у гражданина в карманах куртки обнаружено 4 свертка, в которых находились 9 мобильных телефонов, 5 зарядных устройств, 3 картридера, USB-кабель, вещество темно-зеленого цвета, предположительно наркотическое, - сообщают в пресс-службе ведомства.

После экспертизы выяснилось, что это вещество - гашиш, около 15 граммов. На молодого человека завели уголовное дело за незаконный оборот наркотических веществ.