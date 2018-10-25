В Ярославской области пенсионера оштрафовали на 240 тысяч за убийство лося

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-25T11:35:51+03:00

Об этом сообщают в региональном УМВД

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Сотрудник департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области сообщил полицейским, что в лесу неподалеку от деревни Павлово Некоузского района кто-то застрелил лося. Сотрудники ведомства начали искать охотника.

Они задержали местного жителя. Дома у 68-летнего пенсионера нашли мясо убитого животного.

- Установлено, что разрешения на отстрел лося на территории Некоузского района подозреваемый не имел, - сообщают в УМВД по Ярославской области. - Изъято охотничье ружье.

Пенсионер признался в незаконной охоте. На него завели уголовное дело. Он готов возместить ущерб - около 240 тысяч рублей.