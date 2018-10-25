Сведут дебет с кредитом: что новый областной бюджет нам готовит

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-25T11:27:27+03:00

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Правительство Ярославской области не собирается увеличивать долг региона. К этому решению пришли на заседании в среду, 24 октября. В этот день представили проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Бюджет региона в 2019 году прогнозируется бездефицитным: доходы и расходы составят по 65,3 миллиарда рублей. Доходы на 2020 год запланированы в объеме 69,9 миллиарда рублей, в 2021 году – 76,5 миллиарда, рассказал Илья Баланин, заместитель председателя правительства – директор департамента финансов.

В этом же проекте заложены средства на реализацию майских указов президента, зарплату бюджетникам и пособия. Больше 65% общей суммы потратят на выполнение социальных обязательств – выплаты народу, создание рабочих мест, компенсацию бюджетных мест в вузах и другие не менее важные цели.