Два удара по главе главы: житель Ярославской области побил чиновника

24 Окт. 21:34 2018-10-24T21:42:35+03:00

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Кулаками попытался решить свою проблему житель Некоузского района Ярославской области. В один прекрасный день он пришел на прием к главе одного из сельских поселений района. Пришел и стал громко оскорблять хозяина кабинета. Само собой, тот сделал замечание 45-летнему неадеквату. Но разгорячившийся мужчина их проигнорировал и полез на чиновника с кулаками. Два раза некоузец сильно ударил главу поселения по голове.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - пояснили в ярославской прокуратуре.

Уголовное дело рассерженного чем-то мужчины передали в суд. По статье ему грозит огромный штраф, пять лет принудительных работ или тюрьмы, или полгода ареста.