Два удара по главе главы: житель Ярославской области побил чиновника
Кулаками попытался решить свою проблему житель Некоузского района Ярославской области. В один прекрасный день он пришел на прием к главе одного из сельских поселений района. Пришел и стал громко оскорблять хозяина кабинета. Само собой, тот сделал замечание 45-летнему неадеквату. Но разгорячившийся мужчина их проигнорировал и полез на чиновника с кулаками. Два раза некоузец сильно ударил главу поселения по голове.
- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - пояснили в ярославской прокуратуре.
Уголовное дело рассерженного чем-то мужчины передали в суд. По статье ему грозит огромный штраф, пять лет принудительных работ или тюрьмы, или полгода ареста.