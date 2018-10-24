2018-10-24T21:42:35+03:00
Происшествия

Два удара по главе главы: житель Ярославской области побил чиновника

Некоузец не ограничился криком и оскорблениями
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Неадеквату грозит до пяти лет тюрьмыНеадеквату грозит до пяти лет тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кулаками попытался решить свою проблему житель Некоузского района Ярославской области. В один прекрасный день он пришел на прием к главе одного из сельских поселений района. Пришел и стал громко оскорблять хозяина кабинета. Само собой, тот сделал замечание 45-летнему неадеквату. Но разгорячившийся мужчина их проигнорировал и полез на чиновника с кулаками. Два раза некоузец сильно ударил главу поселения по голове.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - пояснили в ярославской прокуратуре.

Уголовное дело рассерженного чем-то мужчины передали в суд. По статье ему грозит огромный штраф, пять лет принудительных работ или тюрьмы, или полгода ареста.

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