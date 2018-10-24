Килограммы испорченных или нелегальных овощей и фруктов забраковали в Роспотребнадзоре

СЕГОДНЯ 19:59 2018-10-24T20:20:50+03:00

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Ярославский Роспотребнадзор забраковал 27 килограммов овощей, фруктов и ягод за первые девять месяцев 2018 года. В списке самых популярных нарушений лидируют отсутствие контроля за температурой и влажностью на складах, нарушение условий хранения, продажа продуктов без нужных документов. В сумме нарушители заплатили штрафы на 173 тысячи рублей.

- Проведены исследования 270 проб овощной продукции, их них 206 на содержание нитратов (выявлена 1 неудовлетворительная проба), 95 на содержание пестицидов, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Лето уже явно закончилось, но поесть свежих фруктов и овощей хочется еще сильнее. А вот уходить на больничные с отравлениями – как-то не очень. Поэтому стоит внимательнее присматриваться к тому, что покупаете в отделе «Овощи-фрукты» и особенно в уличных палатках.