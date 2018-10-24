2018-10-24T17:49:50+03:00
Общество

В каждом районе - бассейн: в Ярославле утвердили градостроительные нормы

Строить новое жилье будут по определенным правилам
Александр Клещев
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В Ярославле утвердили градостроительные нормы, сообщают в мэрии. Они фиксируют, как будет дальше развиваться город.

- В документе сведено более 45 нормативно – правовых актов федерального и регионального значения, - рассказал директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов. - Нормативы устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня доступности таких объектов для жителей города.

Теперь при строительстве дома будут учитывать место под парковки и детские площадки. Кроме того, рядом с каждой новостройкой должен быть детский сад - на расстоянии 300 метров максимум. А на тысячу жителей будет приходиться двести парковочных мест. Также по этим нормам в каждом районе Ярославля должен быть бассейн.

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