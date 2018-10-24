Первый снег сезона у «Шинника» не получился

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-24T17:26:15+03:00

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После долгой и достаточно теплой осени у себя в Ярославле команде Александра Побегалова пришлось окунуться в первый снег сезона. Хоть и показывал в Томске термометр что-то около нуля градусов, однако матч проходил при небольшом снегопаде. Возможно, именно это «погружение в зиму» сказалось на защитниках «Шинника». Уже на 2-й минуте Иванов возле своей штрафной неаккуратно принял мяч, который тут же перехватили соперники. Промашку усугубил Цховребов, пытаясь выбить мяч, но только довел его до «точки», куда указал арбитр. Старания Яшина отбить пенальти к чему не привели – 0:1. Надо отметить, что подопечные Александра Побегалова не сломались от пропущенного гола, но вот какая-то дополнительная тяга от него все же была. До перерыва ярославцы смогли навязать томичам сначала упорную борьбу с опасными моментами у ворот обеих команд, а уж после перерыва «Томь» практически только оборонялась. Отменный футбол показывал «Шинник». Но! Вернейшие голевые моменты завершить никак ярославцам не удавалось. Пару раз мог отличиться Самодин, но был неточен. А в концовке сработало правило «Не забиваешь ты, забьют тебе». Первый угловой томичей во втором тайме и … Наша защита не поделила мяч с навеса, а томичи со второго удара и с близкого расстояния опять пробивают Яшина. Увы…

«Томь» - «Шинник» - 2:0 (1:0)