В Ярославле поймали таджика, который собирался торговать героином

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-24T17:07:54+03:00

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В квартире преступника нашли 131 грамм наркотика

В Ярославле состоялся суд над 24-летним жителем Таджикистана, который жил в городе без регистрации и пытался торговать героином. В начале июня парень связался через интернет с сообщниками и договорился о месте, в котором позже забрал партию наркотика. После этого он отправился с ним домой, но в тот же день к нему нагрянул отряд полиции.

- В квартире обвиняемого был проведен обыск, где обнаружено и изъято наркотическое средство, общей массой больше 131 грамма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Молодого человека приговорили подозреваемого к пяти годам строго режима. При вынесении приговора суд принял во внимание то, что у преступника есть маленький ребёнок. Помимо этого, мужчина способствовал раскрытию преступления.