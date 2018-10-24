В Ярославле поймали таджика, который собирался торговать героином
В квартире преступника нашли 131 грамм наркотика
В Ярославле состоялся суд над 24-летним жителем Таджикистана, который жил в городе без регистрации и пытался торговать героином. В начале июня парень связался через интернет с сообщниками и договорился о месте, в котором позже забрал партию наркотика. После этого он отправился с ним домой, но в тот же день к нему нагрянул отряд полиции.
- В квартире обвиняемого был проведен обыск, где обнаружено и изъято наркотическое средство, общей массой больше 131 грамма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.
Молодого человека приговорили подозреваемого к пяти годам строго режима. При вынесении приговора суд принял во внимание то, что у преступника есть маленький ребёнок. Помимо этого, мужчина способствовал раскрытию преступления.