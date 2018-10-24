2018-10-24T17:01:00+03:00
Общество

Судебные приставы арестовали «Мерседес» у ярославца, пока он сидел на хоккее

Мужчина пытался закрыться от сотрудников ведомства в иномарке
Александр Клещев
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Судебные приставы арестовали «Мерседес» у ярославца, пока он сидел на хоккее.Судебные приставы арестовали «Мерседес» у ярославца, пока он сидел на хоккее.Фото: Служба судебных приставов
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В Ярославле организация задолжала по налогам около 500 тысяч рублей. Ярославские судебные приставы узнали, что в собственности у нее есть «Мерседес». Иномарку нашли на стоянке рядом с «Ареной-2000» в минувшую среду, вечером. Ярославец, который приехал на ней, в это время смотрел как ярославский «Локомотив» побеждает «Металлург» из Магнитогорска.

- Дождавшись водителя «Мерседеса», судебный пристав составил акт описи и ареста на транспортное средство, - сообщают в УФССП по Ярославской области. - Мужчина препятствовал аресту - пытался закрыться в машине, потом кричал, что это угон. Должник пошел даже на то, что забрав свои вещи из машины, заявил, что его обокрали.

В конечном счете, ярославцу это не помогло - машину забрали, а домой ему пришлось возвращаться пешком.

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