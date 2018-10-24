2018-10-24T15:40:26+03:00
Общество

На бульваре Ушакова в Рыбинске поставили крутящийся фонтан

Запустят его только следующей весной
Александр Клещев
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На бульваре Ушакова в Рыбинске поставили крутящийся фонтан.На бульваре Ушакова в Рыбинске поставили крутящийся фонтан.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске на бульваре Ушакова установили крутящийся фонтан из гранита, сообщают в городской администрации. Его делали в Карелии.

- Мы решили оформить фонтан в виде глобуса, нанести на его поверхность континенты, - рассказал первый заместитель главы Рыбинска Дмитрий Рудаков. - В этом нас поддержал Фёдор Конюхов. В свой следующий визит он пообещал показать рыбинским детям на этом глобусе места своих путешествий.

Покрутить фонтан на манер глобуса может любой прохожий. Сильного напора воды здесь не предполагается - вода будет просто стекать по шару. Похожий фонтан стоит в центре Санкт-Петербурга.

Правда, в этом году крутящийся фонтан работать не будет. По словам мэра Рыбинска Дениса Добрякова, его запустят весной 2019 года.

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